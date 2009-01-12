Міністерство просить Президента скасувати указ щодо цифрового ТБ

Міністерство транспорту і зв`язку просить Президента України відмінити укази Президента від 26 і 24 грудня 2008 року про призупинення постанови Кабінету Міністрів про затвердження Держпрограми переходу на цифрове телерадіомовлення (№1085 від 26 листопада 2008 року) і про перепідпорядкування Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (РРТ) від Держкомтелерадіо Міністерству транспорту і зв`язку (№1039 від 26 листопада 2008 р.). Копія відповідного листа міністерства, датованого 12 січня 2009 р., має у своєму розпорядженні УНІАН.

У документі наголошується, що реалізація програми переходу на цифрове мовлення не означає відмови від аналогового телерадіомовлення, а також приводяться інші аргументи. Крім того, в листі йдеться, що ініціатива Мінтрансзв’язку про повернення концерну РРТ в сферу управління міністерства значною мірою пов`язана саме з необхідністю впровадження цифрового мовлення.

Також у документі йдеться про те, що концерн історично відноситься до галузі зв`язку і у сфері управління Держкомтелерадіо був лише з 1995 по 2001 рр., а також із середини 2007 р. і до цього часу.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2008 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію рішення уряду про передачу Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення в сферу управління Міністерства транспорту і зв`язку.

На думку В.ЮЩЕНКА, передача концерну в сферу управління Мінтрансзв’язку порушує цілісність єдиної системи управління державної складової інформаційного простору України, унеможливлює виконання завдань з реалізації єдиної збалансованої державної політики в інформаційній сфері, призведе до виникнення проблем, явищ і чинників, що створюють небезпеку національним інтересам України в цій сфері, і негативно вплинуть на суспільний розвиток і реалізацію її інтеграційних устремлінь.

Довідка УНІАН. Концерн РРТ створено в 1972 році, в його віданні перебуває практично вся мережа теле- і радіотрансляції в Україні. До складу концерну входить 31 державне підприємство, з них 25 - обласні радіотелевізійні мовні центри. Доход концерну в 2005 році становив 226,4 млн. грн.