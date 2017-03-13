У Китаї найбільший у світі радіотелескоп відкрили для туристів

Через чутливість пристрою туристів попросять здавати мобільні телефони, цифрові камери і розумні браслети перед виходом на оглядовий майданчик, передає TJournal з посиланням на Peoples Daily.

Радіотелескоп, розташований в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, почав роботу восени 2016 року.

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В ході роботи над проектом влада прийняла рішення переселити понад дев'ять тисяч осіб, які проживали в околицях телескопа, заради створення «зони мовчання» навколо FAST.

Протягом двох або трьох років його продовжать налаштовувати і проводити з його допомогою внутрішні дослідження, після чого він буде відкритий для роботи вчених з усього світу. За твердженням головного інженера проекту, китайський радіотелескоп буде залишатися найбільшим у світі ще 10-20 років.