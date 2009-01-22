Снайперам пропонують використати для прицілювання iPod

У магазині додатків Apple App Store, призначених для iPod Touch і iPhone, з`явилася програма BulletFlight компанії Runaway Technology, покликана допомогти снайперам у прицілюванні. Про це пише The Daily Telegraph.

Користувачам BulletFlight пропонується навісити iPod на гвинтівку, ввести кілька параметрів і зробити постріл за порадою програми. Серед параметрів, що вводяться, - вітер, вид боєприпасів, а також відстань до цілі.

Автори програми зазначають, що BulletFlight вигідно відрізняється від конкурентів, які виводять результати балістичних розрахунків у табличному вигляді. А Runaway видає результат у формі поради.

У програму закладено три профілі для різних моделей зброї: напівавтоматичної снайперської гвинтівки M110, автомата KAC PDW і гвинтівки SR16. Користувачі можуть додавати в програму свої профілі. Вартість програми - 6,99 фунта стерлінгів.

Лента.ру