США можуть заборонити гаджети на авіарейсах з Великобританії

США розглядають можливість заборони на провезення електроніки, зокрема, ноутбуків в ручній поклажі на пасажирські авіарейси з аеропортів Великобританії, повідомляє The Guardian.

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Пропонована заборона схожа на вже введені заходи, що діють у стосовно авіарейсів з низки країн Близького Сходу, під час яких у ручній поклажі заборонені прилади більше смартфона, "ЄвроПравда".

Поки невідомо, чи справді США поширять заборону на Європу і в тому числі Британії, однак такий варіант розглядається.

Причини розширення переліку країн, на рейсах з яких не дозволено брати в ручну поклажу гаджети, поки не повідомляються.

Нагадаємо, в березні уряд США ввів заборону для пасажирів рейсів з восьми країн Близького Сходу і Африки, а також Туреччини, брати в ручну поклажу ноутбуки, айпади, камери і більшість іншої електронної техніки. Аналогічна заборона на електроніку на рейсах з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії ввела і Великобританія.

За неофіційною інформацією, заборона на техніку в ручній поклажі, можливо, пов'язана з небезпекою діяльності "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.

Терористи намагаються створювати бомби, які містять мало або взагалі не містять металу, щоб атакувати комерційні літаки.