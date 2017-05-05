Facebook повідомив про запуск ігор у своєму месенджері

Facebook оголосив про офіційний запуск ігор у своїй програмі Messenger. Про це йдеться в повідомленні прес-служби соціальної мережі.

Оновлення поступово стане доступним для всіх користувачів Messenger, яких на даний момент налічується близько 1,2 млрд чоловік.

Однією з перших ігор в каталозі стала популярна Words With Friends. Всього Facebook зараз пропонує 50 ігор у різних жанрах.

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Головною особливістю нового розділу є можливість грати, не виходячи з програми і не згортаючи Messenger. Також у функції Instant Games з'являться боти, покликані утримувати користувачів в іграх, повідомляючи їм про новинки, і сповіщаючи про рейтинги гравців.

Facebook обіцяє оновлювати Instant Games щотижня.

Відзначається, що кількість доступних ігор і можливостей буде залежити від пристрою і географічного місцезнаходження користувача.