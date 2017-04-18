Facebook вирішив спростити подачу скарг на публікації після трансляції вбивства

08:33, 18 квітня 2017
Наука та IT
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Обліковий запис підозрюваного в соціальній мережі заблокували «протягом 23 хвилин після отримання першого повідомлення про вбивство».

Ілюстрація / REUTERS

Після трансляції вбивства в соціальній мережі Facebook компанія прийняла рішення змінити процес подачі скарг на публікації так, щоб користувачі могли робити це настільки «легко і швидко, наскільки це можливо», повідомив на сайті організації віце-президент Facebook з глобальних операцій Джастін Ософскі.

Інцидент, що стався 16 квітня, коли чоловік у штаті Огайо викладав на своїй сторінці в соціальній мережі відеозапис до, під час і після скоєння вбивства літньої людини, Ософскі назвав «жахливим злочином, якому немає місця в Facebook», пише РБК.

«В результаті цієї жахливої серії подій ми переглядаємо наші потоки звітності, щоб люди могли повідомляти про відео - та інших матеріалі, які порушують стандарти, настільки легко і швидко, наскільки це можливо», — підкреслив представник компанії, помітивши, що скарг на перше відео, в якому зловмисник повідомляє про те, що планує скоїти вбивство, в Facebook не отримали. Щодо другого відеозапису, на кадрах якого відбувається безпосередньо вбивство, віце-президент компанії з глобальних операцій зазначив, що обурені повідомлення про нього представники соціальної мережі отримали «більше ніж через годину після публікації.

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Обліковий запис підозрюваного, за словами Ософскі, в соціальній мережі заблокували «протягом 23 хвилин після отримання першого повідомлення про вбивство». «Але ми знаємо, що нам потрібно працювати краще», — зазначив він, додавши, що в Facebook «вдячні всім, хто повідомляв про цих відеороликах та інших образливих матеріалах». Також подяку віце-президент компанії висловив всім «хто щодня допомагає захищати Facebook».
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Теги: #вбивство#Facebook