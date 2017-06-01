У США показали найбільший у світі літак для запуску космічних ракет (відео)
17:51, 01 червня 2017Наука та IT
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Літак буде доставляти ракети в стратосферу.
Гігантський літак важить 250 тон / Скріншот УНІАН
В США був вперше виведений з ангара транспортний літак Stratolaunch. Літальний апарат має два фюзеляжі з найдовшими у світі крилами. Їх розмах становить 117,3 метра, довжина обох фюзеляжів – 72,5 метра. Для порівняння, розмах крил найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія» — 88,4 метра, а довжина фюзеляжу — 84 метри.
Літак зможе виконувати польоти і запуск ракет-носіїв з висоти 9100 м. Stratolaunch може забезпечити одночасний запуск трьох ракет типу Pegasus. Його маса становить без навантаження 250 тонн, з навантаженням — 590 тонн.
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Розробники планують провести перший демонстраційний запуск з його борту в 2019 році.
У США показали найбільший у світі літак для запуску космічних ракет
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