"Антонов" надав можливість пройти 3D-тур по салону "Мрії"

Про це повідомляється на сторінці українського державного підприємства "Антонов" у Facebook.

Сам 3D-тур по салону "Мрії" можна пройти по посиланню.

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Як повідомляв УНІАН, найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія", після чергового світового турне повернувся в Україну.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.