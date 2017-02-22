"Антонов" надав можливість пройти 3D-тур по салону "Мрії"
15:26, 22 лютого 2017Наука та IT
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У відкритому доступі з'явилася можливість "відвідування" салону найбільшого в світі літака Ан-225 "Мрія".
Знімки були зроблені фотографом Дмитром Малишевим / www.facebook.com/dimaridick
Про це повідомляється на сторінці українського державного підприємства "Антонов" у Facebook.
Сам 3D-тур по салону "Мрії" можна пройти по посиланню.
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Як повідомляв УНІАН, найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія", після чергового світового турне повернувся в Україну.
Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.
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