В Японії побудують самокеровані вантажні судна

Суднобудівні компанії Японії оголосили про масштабний проект з конструювання самокерованих вантажних суден, передає Бі-бі-сі. Устаткування з використанням штучного інтелекту, встановлене на цих судах, дозволить прокладати максимально безпечні, короткі і зручні маршрути.

Читайте такожЯпонія успішно запустила ракету на твердому паливі "Епсилон"Штучний інтелект дозволить також уникати морських пригод, впевнені автори проекту. Розробники планують ввести ці судна в експлуатацію в 2025 році.

Всього планується побудувати близько 250 суден. Проект оцінюється в десятки мільярдів йен (сотні мільйонів доларів).

В проекті задіяні суднобудівні компанії Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United.

Перші подібні самокеровані судна все-таки буде супроводжувати невеликий за чисельністю технічний персонал. Однак згодом судна стануть повністю автономними.

У 2016 році про плани створення самокерованих суховантажів повідомляла компанія Rolls-Royce, її судна повинні з'явитися на морських маршрутах до 2020 року. "Це те, що відбувається тут і зараз. Мова йде не про" якщо вийде", а про те, "коли вийде", - говорив тоді віце-президент компанії Оскар Левандер. "Ми побачимо ці кораблі до кінця десятиліття", - пообіцяв він.