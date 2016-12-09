Японія випробує новий спосіб прибирання космічного сміття

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За допомогою 700-метрового троса, виконаного з алюмінієвих ниток і сталевого дроту, фахівці розраховують сповільнити рух сміття і поступово стягти його з орбіти.

Інноваційний пристрій було розроблено за участю компанії, що займається виробництвом риболовних сіток.

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Згідно з оціночними даними, на орбіті навколо Землі обертається понад 100 мільйонів безхозних об'єктів, включаючи старі супутники, що вийшли з ладу, відпрацьоване обладнання космічних апаратів, інструменти й фрагменти ракет.

Більша частина цього мотлоху обертається навколо Землі з величезною швидкістю (до 28 тисяч км/год), створюючи постійну загрозу для польотів у космос, а також завдаючи шкоди роботі всесвітній мережі космічного зв'язку.

Сміття накопичувалося на орбіті протягом майже шести десятків років освоєння людиною навколоземного простору, починаючи з запуску першого радянського супутника в 1957 році.

Зіткнення штучних супутників, а також випробування протисупутникової зброї ще більше ускладнили проблему.

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Безпілотний вантажний корабель під назвою "Лелека" (або "Коуноторі" по-японськи), на борту якого знаходиться сміттєзбирач, був запущений з космічного центру Танегасіма в Тихому океані і зараз знаходиться на шляху до Міжнародної космічної станції.

Дослідники вважають, що покритий мастилом електродинамічний трос зможе випромінювати електромагнітне поле достатньої потужності, щоб змінити траєкторію космічного об'єкта, направивши його в бік Землі - для того, щоб він почав падіння і згорів у щільних шарах атмосфери.

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Як розповідало в листопаді агентство Bloomberg, у розробці сітчастого матеріалу для сміттєзбирача взяла участь фірма "Нітто Сеймо Ко", яка протягом 106 років займається виготовленням риболовних снастей.

Експеримент став частиною міжнародної кампанії, спрямованої на те, щоб зробити навколоземний простір більш безпечним для астронавтів, позбувшись від космічного сміття.

Японський сміттєзбирач став останнім у низці висунутих пропозицій, які включали - серед іншого - нанизування сміття на гарпун, "підмітання", ловлю за допомогою ласо або зштовхування сміття з орбіти у бік Землі.

За словами експертів, витрати на прибирання космічного сміття окупляться в будь-якому випадку - за рахунок зниження ризику втрати дорогих апаратів від зіткнення з ним. У той же час фахівці кажуть, що японський винахід в стані відловлювати тільки відносно великі шматки космічного мотлоху.