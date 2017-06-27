Вчені почали найбільше дослідження про те, як недосипання впливає на мозок людини

Канадські вчені приступили до наймасштабнішого в даний час дослідження впливу нестачі сну на мозок людини, передає Бі-бі-сі. Група дослідників з Університету Західного Онтаріо закликає добровольців з усього світу пройти в інтернеті серію пізнавальних тестів. За допомогою спеціально розроблених комп'ютерних програм бажаючі можуть оцінити свої навички логіки, розуміння мови і прийняття рішень.

Читайте такожУчені знайшли "перемикач" мозку зі сну на неспання й навпакиОчолює дослідження британський професор-нейролог Едріан Оуен, який працює в Інституті мозку і свідомості в Університеті Західного Онтаріо. "Нам всім знайомі відчуття, що виникають при нестачі сну, але ми мало знаємо про те, як така нестача впливає на мозок, - пояснює професор Оуен. - Ми ж хочемо з'ясувати, як це впливає на пізнавальні здібності, пам'ять і здатність до концентрації".

В ході дослідження вчені мають намір з'ясувати, як будуть відрізнятися когнітивні показники у людей в залежності від того, скільки їм було відведено на сон.

Зрозуміло, що потреба у сні у кожної людини різна, проте якщо дослідникам вдасться набрати достатню кількість добровольціву для оптимальної роботи мозку.

Автор статті разом з 4 добровольцями, які погодилися провести ніч в Університеті Західного Онтаріо, випробували на собі "ігри для мозку", в яких продемонстрували, як змінюється здатність до сприйняття інформації в залежності від тривалості сну.

Серед добровольців, які проходили тести, були люди таких категорій:

Доктор Хуман Ганджаві, 42 роки, психіатр, часто працює з пацієнтами в нічні зміни: "4-5 годин сну за ніч для мене норма. Я знаю, що брак сну веде до серцевих захворювань і може викликати інсульт, але, як і багато лікарів , я до себе це не відношу ".

Сільвія Салевскі, 31 рік. Мати двох дівчаток, яким ще не виповнилося 5 років: "Хороша ніч - це коли вони будять мене всього два або три рази. Я вже й не пам'ятаю, що це таке - спокійно проспати всю ніч, і я часто відчуваю себе розсіяною вранці" .

Еван Егню, 75 років, пенсіонер, працював клерком в нічні зміни: "Мені ніколи не було потрібно спати по 8 годин поспіль, а в моєму віці зараз мені не потрібно більше 4 годин підряд. Я добираю сон вдень, заснувши пару раз".

Сесілія Крамар, 31 рік, нейролог, вона вивчає когнітивні здібності кажанів, тому їй часто доводиться допізна затримуватися в лабораторії: "Якщо мені не вдалося виспатися, на наступний день я не можу робити нічого складного, як то читання наукових робіт, тому що мій мозок не в змозі нормально функціонувати".

Тести, які пропонують автори дослідження, можна проходити на звичайних комп'ютерах, планшетах і навіть смартфонах.

"Подвійна проблема": На перший погляд все просто, але цей тест змушує ворушитися вашу сіру речовину. Вам потрібно натиснути на слово внизу, відповідне кольору, яким написано слово нагорі. Якщо слово нагорі - "синій", але воно червоного кольору, ви повинні натиснути на слово внизу, написане червоним, навіть якщо це слово - "синій".

"Прибери зайве": тест починається легко, але ускладнюється у міру того, як ви намагаєтеся знайти фігуру, що вибивається із загального ряду.

Граматична логіка: чи є твердження про представлену діаграму вірним або помилковим? На перший погляд, в цьому немає нічого важкого, поки справа не доходить до негативних висловлювань.

Просторове планування: ці тести, як і всі ігри, перевіряють ваші здібності до планування, вимірюючи когнітивні навички, які ви постійно використовуєте в повсякденному житті.

Добровольці, в тому числі і автор статті не спали до 4 години ранку, після чого їм було дозволено поспати 4 години.

"Коли ми знову проходили вранці когнітивний тест, результати Евана, Сесілії і мої були набагато гірші, ніж напередодні ввечері. Результат Хумана, який звик працювати з пацієнтами позмінно, майже не змінився, в той час як у Сільвії він навіть покращився", - пише автор.

"Хоча цього ранку я відчуваю себе трохи неуважною, можливо, справа в тому, що я звикла мало спати, - пояснює вона. - Мені потрібно включатися, як тільки прокидаються діти, так що для мене це нормально".

Щоб з'ясувати, що відбувається в мозку автора статті, він повторив когнітивний тест вже всередині магнітно-резонансного томографа. Його просканували двічі: після нормального нічного сну і після безсонної ночі.

МРТ здатний засікати потоки крові в мозку: зони з підвищеною активністю характеризуються більш сильними потоками, які на графіку виглядають як помаранчеві згустки.

Різниця між двома сканами була вражаючою: після безсонної ночі активність мозку була явно неадекватною, в ньому спостерігалося куди менше процесів.

"Активність у фронтальній і тім'яній частках, які, як відомо, відповідають за прийняття рішень, пам'ять і рішення задач, помітно знижена", - пояснює професор Оуен.

Всі ми знаємо, як небезпечно водити машину втомленим, оскільки реакція сповільнюється, і можна заснути за кермом. Однак ми куди менше знаємо про малопомітні наслідки щоденного недосипу.

"Не виключено, що недолік сну може мати суттєвий вплив на прийняття рішень, і, можливо, нам варто уникати прийняття таких важливих рішень, як покупка будинку або одруження, не виспавшись гарненько", - говорить професор Оуен.