Adobe припинить підтримку Flash Player

До 2020 року Adobe повністю припинить поширення і випуск оновлень для Flash Player. Про це повідомляється в блозі компанії, передає republic.

Як заявили в Adobe, Flash Player стає менш затребуваним після появи HTML5, WebGL і WebAssembly.

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"Навколо Flash створилися цілі індустрії – ігрові, освітні і відео. Ми продовжимо підтримувати Flash до кінця 2020 року, щоб дати всім користувачам і компаніям можливість перейти на інші технології", - пояснили в компанії.

Цю пропозицію підтримали партнери Adobe, в тому числі Apple, Facebook, Google, Microsoft і Mozilla. Як відзначили представники Microsoft, компанія перестане включати в свої продукти Flash Player за замовчуванням до 2019 року, а до 2020 року видалить його з усіх підтримуваних версій Windows.

У Google підкреслили, що відмовилися від автоматичного запуску Flash-елементів в браузері Google Chrome в кінці 2016 року, так як частка користувачів, які відвідують вимагають установки Flash Player сторінки, різко знизилася і зараз становить 17%. Тепер компанія буде поетапно повністю відмовлятися від Flash Player.