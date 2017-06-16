Новий додаток від Adobe перетворює смартфон в портативний сканер документів

Додаток Adobe Scan для Android і iOS дозволяє обробити будь-який документ, який ви піднесете до камері, пише 24 канал.

Програма розпізнає текст і зберігає їх у форматі PDF в хмарі Adobe Cloud. Якість сканів залежить від початкових знімків: якщо фото чітке, то і документи повинні виглядати добре.

Перед збереженням фото документ можна обрізати, змінювати і коректувати колір. А сам текст редагувати вже в збереженому документі з допомогою хмари в Adobe Acrobat. Останнє дозволяє копіювати, виділяти, підкреслювати, закреслювати текст, виконувати пошук і додавати коментарі, але не змінювати його.

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Крім того, користувачі критикують Adobe Scan через необхідності реєструвати обліковий запис Adobe. Зате додаток безкоштовний, позбавлений реклами та інтегрується з іншими корисними сервісами розробника через Adobe Cloud.