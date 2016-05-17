Google Chrome вимкне роботу плагіна Flash Player до кінця року

Про це повідомляє N+1 з посиланням на The Verge.

У четвертому кварталі 2016 року розробники увімкнуть блокування плагіна за замовчуванням, виняток буде зроблено лише для декількох найбільш відвідуваних сайтів, серед яких Amazon, YouTube, Facebook, Yahoo і Twitch та інші. Google залишить плагін увімкненим ще на рік для десяти популярних сайтів. При цьому браузер буде «прикидатися», що плагін не встановлений, щоб інші портали з медіаконтентом могли увімкнути запасний плеєр на HTML5, однак за необхідності користувачі можуть вручну активувати Adobe Flash Player.

Читайте такожКитайський браузер обійшов Apple Safari на мобільному ринку

Перші експерименти по зупинці окремих flash-елементів на сторінці Chrome розробники почали ще влітку 2015 року. За словами представників Google, такий підхід дозволяє прискорити роботу в інтернеті і збільшити час роботи мобільних пристроїв від акумулятора.

Adobe Flash Player неодноразово піддавався критиці за велику кількість відомих вразливостей в коді продукту — усього за 2015 рік в плагіні знайшли 316 вразливостей. Влітку 2015 року представники Mozilla примусово вимкнули плагін Adobe Flash Player в браузері Firefox, проте пізніше фахівці Adobe усунули низку критичних вразливостей і блокування прибрали.

Читайте такожОператори показали відео у найвищій роздільній здатності на сьогоднішній день

У грудні Adobe Systems офіційно оголосила про підтримку стандарту HTML5 в своїх продуктах і визнала, що HTML5 сягнув достатньої функціональності, щоб замінити Flash у багатьох сферах.