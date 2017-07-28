Apple зупинила виробництво iPod nano і iPod shuffle

Американська корпорація Apple зупинила виробництво плеєрів iPod nano і iPod shuffle. Це були останні пристрої в лінійці компанії, у яких немає доступу до інтернету. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Verge.

Представник Apple підтвердив виданню, що обидва продукту «досягли своєї мети» і тепер офіційно у виробництві залишиться тільки плеєр iPod touch, який буде доступний в двох моделях: з 32 та 128 Гб пам'яті.

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Компанія закрила сторінки цих плеєрів, а за посиланням «придбати» і «дізнатися більше», які досі видають пошукові системи, не можна пройти.

Як уточнює The Verge, у покупців є можливість придбати решту iPod shuffle, і nano units до тих пір, поки магазини не розпродадуть усі запаси.