Американський серіал надихнув співробітницю університету на реальне наукове відкриття

Звичайно, всі фанати "Теорії великого вибуху" знали, що Шелдон Купер був справжнім генієм. Але хто б міг подумати, що серіальний персонаж дійсно надихне на реальне наукове відкриття? Фраза вигаданого фізика-теоретика "Базинга!" (Bazinga) стала поштовхом для відкриття нового з'єднання, про це повідомляє "Chemistry World".

Читайте такожВід творців "Гри престолів": анонсовано серіал про історію США, де ніколи не скасовували рабство

В рамках досліджень по вивченню нових сполук в державному університеті штату Айова вирішили створити з'єднання з трьох компонентів, яке б містило барій і цинк, або Ba і Zn у хімічних символах. Але тільки коли аспірантка університету включила телевізор, вона додала в суміш галій, тобто Ga.

Вчений пояснила: "Я була вдома і включила телевізор, там йшов серіал "Теорія великого вибуху", і персонаж сказав "Bazinga!". Вони показали елементи барію, цинку та галію. Тому я подумала: "Ого, я думаю, ніхто ніколи не намагався створити цю суміш. Можливо, це може бути нове відкриття високотемпературного надпровідника або якогось квазікристалу".

Тоді дівчина поділилася цієї ідеєю з начальником, дослідником і професором Полом Кенфілдом. Наскільки йому було відомо, не було існуючого трикомпонентного з'єднання з барієм, цинком і галієм, тому команда вирішила провести експеримент.

На жаль, їх робота не принесла великих результатів, "BaZnGa" не показало жодних чудових властивостей. Тим не менш, команда залишилася задоволена своєю роботою: "Я вважаю, що дослідження завжди є цікавою, тому важливо те, що ми виявили нову кристалічну структуру барію, цинку та галію".

Як повідомляв УНІАН,-Таблоїд, раніше зірка "Теорії великого вибуху" розповіла в мережі про першу поїздку в Київ.