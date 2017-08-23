SpaceX показала свій космічний скафандр
14:01, 23 серпня 2017Наука та IT
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Це вже робоча версія, яку перевірили подвійним вакуумним тиском.
В костюмі було важко зберегти баланс «естетичності та функціональності» / фото instagram.com
Глава SpaceX Ілон Маск у своєму інстаграмі показав, як буде виглядати перша версія скафандру для космічних місій компанії.
"Це перша фотографія скафандру SpaceX. Більше покажемо в найближчі дні. Варто відзначити, що це вже робоча версія (не макет), яку вже перевірили подвійним вакуумним тиском", — написав він.
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За словами бізнесмена, в костюмі було важко зберегти баланс «естетичності та функціональності».
У твіттері Маск ще 20 серпня повідомляв, що скафандр SpaceX будуть використовувати і в NASA. Він не вказав, чи підходить космічний костюм для виходу у відкритий космос.
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