SpaceX показала свій космічний скафандр

Глава SpaceX Ілон Маск у своєму інстаграмі показав, як буде виглядати перша версія скафандру для космічних місій компанії.

"Це перша фотографія скафандру SpaceX. Більше покажемо в найближчі дні. Варто відзначити, що це вже робоча версія (не макет), яку вже перевірили подвійним вакуумним тиском", — написав він.

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За словами бізнесмена, в костюмі було важко зберегти баланс «естетичності та функціональності».

У твіттері Маск ще 20 серпня повідомляв, що скафандр SpaceX будуть використовувати і в NASA. Він не вказав, чи підходить космічний костюм для виходу у відкритий космос.