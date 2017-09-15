Google Chrome заблокує автозапуск відео зі звуком

Google оголосила про заборону автоматичного запуску відео, яке вмикається зі звуком, в Google Сһгоме. Функція з'явиться у версії Chrome 64 з січня 2018 року, передає TJournal.

З вказаного моменту Google Chrome буде дозволяти автовідтворення, тільки якщо користувач браузер сам "зверне увагу" на відео.

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Функція буде працювати як у десктопній, так і мобільній версії браузера. The Next Web наголосив, що заборона в тому числі зачіпає рекламу зі звуком.

На думку компанії, це має позбавити користувачів від "небажаних шумів", а також використання трафіку і споживання енергії пристрою без згоди користувача. Також, починаючи з Chrome 63, в настройках браузера з'явиться можливість відключення звуку для окремих сайтів.

У новій версії браузера Safari в підготовлювану до виходу macOS High Sierra програвання відео й аудіо повністю відключать, але залишать користувачеві можливість увімкнути плеєр.