Надтаємна Intellpedia - майбутнє американської розвідки

Представники американських спецслужб розповіли пресі про те, що у розпорядженні розвідників із США є власний варіант відкритої енциклопедії "Вікіпедія", який за рахунок легкості в поводженні та оперативності внесення змін може стати "майбутнім американської розвідки", повідомляє агентство Reuters.

"Шпіонопедію" (Intellipedia) представив голова Національної розвідки (DNI) Джон Негропонте (John Negroponte). Повідомляється, що "надтаємна" "Шпіонопедія", до даних якої вдаються співробітники 16 секретних відомств США, вже містить 28 тисяч статей. Кількість користувачів за півроку, що минули від моменту відкриття (запуск проекту відбувся 17 квітня 2006 року), становить 3600 осіб.

Однією з головних переваг такого обміну інформацією американські розвідники назвали можливість розгляду всіх можливих точок зору на ту чи іншу проблему, а також те, що всі доповіді по темі можна буде звести в єдину базу даних. На думку спецслужб, це дасть змогу уникнути провалів, таких як марні спроби виявити зброю масового враження в Іраку.

Крім "надтаємної" "Шпіонопедії" існує ряд версій онлайн-енциклопедій - для "таємних" і "важливих" даних. Наразі Intellpedia виконує функцію збірки доповідей спецслужб, що стосуються питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики США. Згідно з планами творців енциклопедії, одного дня "Шпіонопедія" стане основним джерелом інформації для щоденного звіту спецслужб президентові США.

Лента.ру