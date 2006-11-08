Заарештовані найуспішніші хакери в світі

У Чилі заарештовані четверо осіб, які за твердженням поліції входять до одного з найуспішніших хакерських угруповань у світі. Їх звинувачують у зломі більш як 8 тисяч сайтів, зокрема сайту NASA, повідомляє ВВС News.

Ймовірно, серед затриманих є один з найвідоміших комп`ютерних зломщиків світу, який використовує мережевий псевдонім "Net Toxic". Хакери були заарештовані в результаті спецоперації, проведеної одночасно в трьох чилійських містах, включаючи столицю країни - Сантьяго.

Чилійська поліція проводила операцію спільно з Інтерполом і спецслужбами США, Ізраїлю і кількох латиноамериканських країн за наслідками розслідування, яке тривало вісім місяців.

Затриманих, крім іншого, підозрюють у зломі сайтів Міністерства фінансів Чилі і американського Університету Берклі. Їх також звинувачують у незаконному проникненні на урядові сайти низки країн, зокрема Венесуели, Туреччини та Ізраїлю.

Лента.ру