У Лас-Вегасі представили останні новинки автосвіту (фоторепортаж)

Автошоу SEMA - одна з головних автомобільних подій в світі, яка привертає найприскіпливішу увагу автомобільної промисловості і продає найгарячіші новинки в Convention Center в Лас-Вегасі. Щороку Асоціація ринку спеціального устаткування (SEMA) залучає до участі більше 100 000 лідерів автомобільної промисловості із 100 країн світу, що працюють на вантажному, морському і інших автомобільних ринках.

SEMA 2005 року залучила більше 50 000 внутрішніх і зовнішніх покупців. Виставка розташувалася в 11 категоріях, включаючи нову "Вітрину продуктів", що показує більше 1400 нових деталей, інструментів і компонентів. Крім того, показ SEMA 2006 дає відвідувачам можливість відвідати освітні семінари, побачити демонстрацію представлених продуктів, спеціальні заходи і багато іншого.

Головна автомобільна виставка спецпродуктів показала устаткування, аксесуари, технології відновлення і мотоспорт продукти в 11 категоріях, включаючи такі, як ділові послуги, автомобільний захист і аксесуари, мобільна електроніка, ринок відновлення, перемоделювання, інструменти й устаткування, вантажівки, навантажувачі, транспортні засоби для бездоріжжя тощо.

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