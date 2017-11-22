Хакери вкрали дані 57 мільйонів користувачів і водіїв Uber

Хакери вкрали персональні дані понад 57 млн користувачів і водіїв компанії Uber, повідомляє Bloomberg з посиланням на представників компанії.

Читайте такожКиберполиция повідомила про викрадення хакерами персональних даних деяких учасників АТО

Інцидент стався в жовтні 2016 року. Відзначається, що з компанії був звільнений глава служби безпеки Джо Салліван і один з його заступників, так як з їх відома витік даних приховували більше року.

«Під час інциденту ми зробили негайні кроки щодо захисту даних і припинення подальшого несанкціонованого доступу», - заявив Дару Хосровшахі, що займає посаду головного виконавчого директора компанії.

Він також заявив, що не збирається виправдовуватися за те, що трапилося. Компанія співпрацює з регуляторами в США для усунення наслідків атаки і захисту даних.