Новий рейтинг найнадійніших авто від Consumer Reports

Авторитетна американська споживча організація Consumer Reports опублікувала новий рейтинг найнадійніших автомобілів 2006 року. За традицією, перемогу в загальному заліку за кількістю найкращих отримав найбільший автомобілебудівник Японії компанія Toyota. З 47 найнадійніших машин різних категорій 21 автомобіль носить ім`я Toyota. Ще 11 найкращих випущено заводами Honda. До радості американських виробників, їх звичайно слабкі позиції в рейтингу надійності поступово починають поліпшуватися.

На думку Consumer Reports, найнадійнішими зі всіх стали в 2006 році автомобілі Honda Fit, що перемогли в групі компактних автомобілів, Toyota Highlander, що зайняв перше місце в класі середніх позашляховиків-гібридів, седан Ford Fusion і Pontiac Vibe - кращий з автомобілів підвищеної місткості.

Судячи з рейтингу, складеного на основі уподобань читачів журналу Consumer Reports, найбільше американці довіряють японським виробникам машин, а менше всього - європейським. Якщо на японські компанії припало 39 машин з 47 найкращих, то американцям дісталося всього шість позицій, а європейці одержали всього одну, ще одне місце в рейтингу дісталося південнокорейській компанії Hyundai.

Наприклад, в рейтинг не потрапив жоден автомобіль Mercedes. Взагалі американо-європейському концерну DaimlerChrysler не вдалося потрапити в рейтинг кращих, зате його новий автомобіль Caliber назвали одним з "найбільших розчарувань року". У своєрідному антирейтингу надійності Mercedes зайняв 8 позицій, а європейські виробники всього одержали 20 рядків. Стільки ж найневдаліших машин 2006 року створили і американські виробники. Подібний розподіл місць вже давно не дивує ні споживачів, ні експертів. Американські компанії продовжують віддавати свій ринок японським конкурентам. За перші 10 місяців 2006 року загальна частка GM, Ford і Chrysler знизилася на 3,1 процентні пункти до 56,9%. Toyota і Honda, навпаки збільшили свою частку на 2,6 пункти до 24,3%.

Погіршали позиції європейських автовиробників. Єдиним представником Старого світу в рейтингу надійності стала компанія BMW. Що стосується американських компаній, то для них результати цього року швидше позитивні. Не зважаючи на скромне представництво в рейтингу надійності американські компанії добилися значного прогресу. Так, в список потрапили три седани Ford: Fusion, Mercury Milan і Lincoln Zephyr. При цьому в рейтингу немає жодного пікапа або джипа Ford, а цей сегмент традиційно вважається найсильнішим у Ford. Зате Ford Fusion був удостоєний титулу "вражаючої новинки 2007 року". Також Ford Fusion і Ford Mercury Milan увійшли до числа найнадійніших сімейних автомобілів разом з головними конкурентами - Toyota Camry і Honda Accord.

Lexus SC став найнадійнішою спортивною машиною. Toyota Land Cruiser експерти визнали найнадійнішим позашляховиком. Також в групу надійних позашляховиків потрапили нові версії моделей Chevrolet Tahoe і Yukon від GM. Американським автомобілям довіряють майже так само, як популярним японським моделям - Land Cruiser, Lexus LX і Sequoia. Lexus ES350 і Lexus LS (2006 рік) заслужили довіру автоаматорів, що віддають перевагу моделям преміум-класу.

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