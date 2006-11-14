Mitsubishi показала європейську версію Outlander (фото)

Компанія Mitsubishi Motors розповсюдила перші фотографії європейської версії кросовера Outlander. Нагадаємо, що прототип цієї моделі був представлений в жовтні на Паризькому автосалоні, а продажі серійних автомобілів почнуться лише весною 2007 року.

Від своїх японських і американських побратимів Mitsubishi Outlander в європейській специфікації відрізняється трохи іншим, стильнішим і виразнішим дизайном передньої частини кузова. Тут з`явилися нові грати радіатора з хромованими вставками і оригінальне оформлення логотипу в стилі інших європейських моделей цієї марки. Інтер`єр автомобіля, за попередніми відомостями, залишився незмінним.

Як очікується, в Європі Outlander продаватиметься в першу чергу з 2,4-літровим бензиновим мотором і з 2,0-літровим турбодизелем, який Mitsubishi закупляє у Volkswagen. Трохи пізніше лінійка двигунів поповниться 220-сильним бензиновим V6, який зараз встановлюється тільки на американську версію кросовера.

Ціни на Mitsubishi Outlander в Європі поки не оголошені.

Лєнта.ру