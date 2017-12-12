"Не в той бік": Роскосмос назвав офіційну причину падіння російських супутників в Атлантичний океан

Аварія розгінного блоку (РБ) "Фрегат" з 19 супутниками, який був запущений з космодрому Східний ракетою "Союз-2.1 б" 28 листопада 2017 року, сталася через те, що система управління блоку розрахувала обертання не в той бік. Про це повідомив журналістам перший заступник генерального директора держкорпорації "Роскосмос" Олександр Іванов, передає "ТАСС".

"При цьому існуючі методи математичного моделювання не могли виявити подібної помилки", - сказав Іванов.

Комісія держкорпорації під керівництвом заступника директора Цндімаш завершила розслідування вчора 11 грудня. За її результатами жодних зауважень до роботи космодрому не було. Крім того, "Союз", "Фрегат" та його складові частини, а також рухова установка відпрацювали згідно закладеному алгоритму.

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Однак, як заявив перший заступник голови "Роскосмосу", за сукупністю вказаних причин "в момент відділення розгінного блоку від носія помилка по обертанню становила 363 градуси". "Фрегат" почав розворот, але не встиг його зробити, оскільки включився маршовий двигун. Він надав імпульсу при невірно орієнтованому блоці і "Фрегат" почав падати.

"Тут напоролися на різницю двох шкіл. НВО Автоматики виробляє систему управління ракети-носія, і школа НПЦАП - системи управління розгінними блоками. У них різні речі, ця нестиковка закладена ще 20 років тому", - сказав Іванов.

Як повідомляв УНІАН, ракета "Союз-2.1 б" з розгінним блоком "Фрегат" і 19 супутниками стартувала 28 листопада і штатно досягла проміжної орбіти. Однак потім апарати не вийшли на цільову орбіту і впали в Атлантичний океан.