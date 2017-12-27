У Росії визнали, що ракета "Союз" впала через переплутані космодроми

Ракета-носій "Союз-2.1 б", що стартувала з космодрому "Восточний" і зазнала аварії, була налаштована на старт із космодрому Байконур.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін в ефірі одного з російських телеканалів, пише ТАСС.

"Налаштування [ракети] дійсно були під Байконур: не порахували азимут", - повідомив Рогозін. Він також підкреслив, що висновки комісії по аварії будуть носити "жорсткий і об'єктивний характер".

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При цьому Рогозін заявив, що не приймає в якості виправдань посилання на "софт, який робили 20 років тому".

Віце-прем'єр Росії додав, що в керівництві держкорпорацією "Роскосмос" є системні помилки. "Для того, щоб створити таку систему, потрібно відповідати комплексно і системно за цю систему", - підкреслив Рогозін.

Раніше стало відомо, що розгінний блок "Фрегат" після відділення від ракети "Союз 2.1 б", що стартувала з космодрому "Восточний", зійшов з орбіти через неправильний маневр. За даними джерела, "Союз-2.1 б" був запрограмований для пуску не з "Восточного", а з "Байконура", тому й відбулися такі маневри.

Також у Росії висували версію, що в невдалий запуск "Союзу-2.1 б" з космодрому "Восточний" винен благовіщенський єпископ Лукіан, який освячував ракету-носій перед стартом.