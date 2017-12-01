На дні: у Росії невдало запустили ракету через те, що переплутали космодроми

Розгінний блок "Фрегат" після відділення від ракети "Союз 2.1 б", що стартувала з космодрому "Восточний", зійшов з орбіти через неправильний маневр.

Про це повідомило джерело в ракетно-космічній галузі, фахівці на Землі проаналізували отриману з розгінного блоку інформацію, передає "Интерфакс".

Ці висновки підтверджує і сайт RussianSpaceWeb.com (спеціалізується на російській космонавтиці), згідно з яким "Союз-2.1 б" був запрограмований для пуску не з "Восточного", а з "Байконура", тому й відбулися такі маневри.

"Розгінний блок "Фрегат" виконав перший маневр для довеведения на орбіту в неправильній орієнтації. В результаті маневр вийшов не розгінним, а гальмівним - і замість виходу на перехідну орбіту розгінний блок разом з корисним навантаженням попрямував до Землі і затонув в Атлантичному океані", - сказав співрозмовник.

Він пояснив, що неправильна орієнтація розгінного блоку стала наслідком помилки в польотному завданні.

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"Неправильна орієнтація при маневрі сталася через помилку в польотному завданні для системи управління розгінного блоку. У підсумку перед маневром "Фрегат" почав розворот у неоптимальному напрямку і не встиг його закінчити до включення рухової установки", - сказав він.

Тим часом створена держкомісією аварійна комісія продовжує з'ясовувати, на якому етапі припустились помилки.

"Комісія з'ясує, на якому етапі було допущено помилки в польотному завданні - на етапі видачі вихідних даних чи на етапі складання польотного завдання", - сказав джерело.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський розгінний блок "Фрегат" у зв'язці з 19 супутниками міг впасти на Землю через несправність апаратури ГЛОНАСС, яка повинна підвищити точність виведення розгінним блоком супутників.

Ракета-носій "Союз-2.1 б" з розгінним блоком "Фрегат" і 19 космічними апаратами стартувала з космодрому "Восточний" у вівторок. За даними "Роскосмосу", російський супутник "Метеор-М" №2-1 був успішно виведений на проміжну орбіту, однак у ході планового першого сеансу встановити зв'язок з ним не вдалося.