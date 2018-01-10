У Лас-Вегасі показали роботів-стриптизерок (відео)

На міжнародній виставці споживчої електроніки CES, яка проходить в Лас-Вегасі з 9 по 11 січня, показали роботів-стриптизерок. Здається, професійним стриптизерам і стриптизеркам поки не варто переживати - в найближчий час роботи точно не залишать їх без роботи.

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Відвідувачам виставки роботи не сподобалися. Багато скаржилися, що андроїди нереалістичні. «Мені здається, ці роботи дуже незручні, в житті ніхто так не рухається. Їм потрібні уроки танців на жердині», - зазначив один з глядачів.

Інші звинуватили CES в сексизмі. На думку засновниці стартапу MakeLoveNotPorn Сінді Галлоп, організатори виставки створили некомфортну для жінок середу. Галлоп вважає, що роботи-стриптизерки підсилюють упереджене ставлення чоловіків по відношенню до жінок, які беруть участь у виставці. У CES і правда є проблеми з гендерною нерівністю — жінки не виступали на заході з доповідями два роки поспіль, пише vokrugsveta.ua.

R2-DD і TripleCPU створив британець Джиллс Уокер в 2008 році. Роботи зібрані у тому числі з частин манекенів та камер відеоспостереження.