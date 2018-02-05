Телескоп "Хаббл" зробив дивовижне фото однієї з найбільш самотніх галактик у Всесвіті

Галактика NGC 1559 схожа за своєю формою Чумацький шлях, однак поступається нашій галактиці за розмірами і масою приблизно в 100 разів.

Обсерваторія "Хаббл" отримала фото однієї з найбільш "самотніх" галактик у осяжному Всесвіті, розташованої на відстані 50 мільйонів світлових років від нашої.

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Галактики NGC 1559 опубліковано на сайті телескопа.

NGC 1559 схожа за своєю формою Чумацький шлях, однак поступається нашій галактиці за розмірами і масою приблизно в 100 разів.

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики NGC 7331, яка знаходиться в сузір'ї Пегаса на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі.