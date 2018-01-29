Телескоп "Хаббл" зробив унікальний знімок галактики, схожої на Чумацький Шлях

15:10, 29 січня 2018
Наука та IT
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Галактика NGC 7331 за багатьма параметрами схожа на Чумацький Шлях / Фото spacetelescope.org

Космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики NGC 7331, яка знаходиться у сузір'ї Пегаса на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі. За розміром, формою і масою вона схожа на Чумацький Шлях.

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Як повідомляється на сайті телескопа, яким спільно управляють NASA і ESA, завдяки знімку вчені отримали дані про рідкісний процес - аномальну еволюцію зірки SN2014C, виявленої в 2014 році. Всього за рік вона перетворилася в наднову, насичену воднем. SN2014C знаходиться поблизу центрального жовтого ядра галактики.

Галактика NGC 7331, відкрита в 1784 році, має зіставні з нашою галактикою швидкість зореутворення і кількість зірок. Вона також має надмасивну чорну діру в центрі і схожі спіральні рукави.

Як повідомляв УНІАН, раніше телескоп "Хаббл" сфотографував туманність Спірограф.

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Теги: #телескоп Хаббл#галактика NGC 7331