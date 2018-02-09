Apple підтвердили найбільший в історії витік даних

При цьому в компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних.

У компанії Apple підтвердили інформацію про витік вихідного коду iBoots. При цьому в компанії відзначили, що цей витік не вплине на безпеку зберігання даних.

Код iBoot (програма, що відповідає за безпеку завантаження та оновлення операційної системи), що просочився у мережу, був розроблений для старої версії iOS 9 (актуальна версія 11.2), тому не несе небезпеки для сучасних пристроїв, розповів представник Apple виданню Cnet.

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"Старий вихідний код трирічної давності справді втік. Але захищеність наших продуктів не залежить від збереження коду. Існує багато рівнів захисту, вбудованих в наші продукти, тому ми й закликаємо користувачів встановлювати нові версії системи, щоб підвищити безпеку", - зазначили в Apple.

При цьому видання відзначає, що згідно зі статистикою тільки 7% iOS-пристроїв використовують версію старшe 10, яка вийшла у вересні 2016 року.

Нагадаємо, вчора анонім виклав на GitHub вихідний код завантажувача iBoot, який відповідає за процес завантаження iOS. Експерти назвали цей витік найбільшим в історії Apple.