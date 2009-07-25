Встав до ладу найпотужніший телескоп у світі
02:48, 25 липня 2009Наука та IT
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На Канарських островах
На острові Ла Пальма, який входить до складу Канарських острові, що належать Іспанії, сьогодні відбулася церемонія введення в лад найпотужнішого телескопа у світі, передає ІТАР-ТАСС.
Телескоп володіє дзеркалом діаметром в 10,4 метра і найпередовішою технологією спостереження за космічними тілами.
На створення цього телескопа, який розташований на висоті більш як 2 тисячі метрів і входить до складу обсерваторії «Роке де лос мучачос», було витрачено ?104 млн., 90% з яких внесла Іспанія, а решту 10% Мексика і США.
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