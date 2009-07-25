Встав до ладу найпотужніший телескоп у світі

На острові Ла Пальма, який входить до складу Канарських острові, що належать Іспанії, сьогодні відбулася церемонія введення в лад найпотужнішого телескопа у світі, передає ІТАР-ТАСС.

Телескоп володіє дзеркалом діаметром в 10,4 метра і найпередовішою технологією спостереження за космічними тілами.

На створення цього телескопа, який розташований на висоті більш як 2 тисячі метрів і входить до складу обсерваторії «Роке де лос мучачос», було витрачено ?104 млн., 90% з яких внесла Іспанія, а решту 10% Мексика і США.