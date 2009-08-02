Астронавт два місяці перевіряв високотехнологічні труси

Японський астронавт Коїчи Ваката (Koichi Wakata), який відпрацював на Міжнародній космічній станції кілька місяців і 28 липня полетів назад на Землю на шатлі "Індевор", протестував на станції високотехнологічну спідню білизну для космонавтів, йдеться в повідомленні на сайті Роскосмосу.

Екіпажі на МКС використовують спіднє тривалий час - не менше двох тижнів, оскільки на орбіті немає можливості прати і сушити речі. Ношену білизну космонавти складають у космічну вантажівку "Прогрес", яку потім відстиковують від МКС і топлять у Тихому океані.

Японське космічне агентство JAXA вирішило змінити цю практику, створивши спеціальну білизну під назвою J-ware. Вона виконана з особливого матеріалу, який добре вбирає вологу і швидко сохне.

Матеріал вогнетривкий і не збирає статичну електрику. Для комфорту астронавта білизна обробляється на станції спеціальними антибактеріальними і дезодоральними засобами.

За словами японського астронавта, він не знімав білизну два місяці. При цьому ні сам Ваката, ні хтось з екіпажу не помітив незручностей, запахів тощо. А може, просто люди ввічливі трапилися...