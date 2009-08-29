У США дозволять перевірку комп'ютерів на митниці

Адміністрація Барака Обами роз`яснила конгресменам і суспільству запропоновані нею нові правила огляду комп`ютерів й інших електронних пристроїв для громадян, які прибувають до США з-за кордону. На думку експертів, президентська адміністрація намагається таким чином розвіяти побоювання в суспільстві щодо порушення конфіденційності та інших конституційних прав громадян, передає Reuters.

За словами міністра національної безпеки США Джанет Наполітано, яка захищає нововведення, пропозиції адміністрації Б.Обами займають золоту середину між дотриманням цивільного права мандрівників і необхідністю забезпечувати безпеку всередині країни. Зокрема, нові правила дозволяють проводити огляд електронних пристроїв без згоди власника. Крім того, співробітники служб безпеки мають право копіювати інформацію з пристроїв без відома власника для подальшого ознайомлення.

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