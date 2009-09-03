"Сухой" звинуватив Білорусь у кустарній переробці загиблого Су-27

Причиною катастрофи білоруського винищувача Су-27 на авіашоу в польському Радомі могла стати неправильна робота авіаційного бортового устаткування, повідомляє газета "Известия" з посиланням на неназване джерело в компанії "Сухой". Співрозмовник видання зазначив, що причина події закономірна, оскільки Мінськ давно займається без погодження з головною компанією модернізацією авіатехніки з розрахунку на покупців в країнах третього світу, продаючи нове устаткування на свій страх і ризик.

Джерело в російській компанії припустило, що інцидент з винищувачем Су-27 в Радомі, "саме з цього порядку", оскільки "у машини неправильно спрацювала авіоніка, і пілоти втратили контроль за роботою двигуна". Співрозмовник також наголосив, що на відеозйомці добре видно, як після виконання фігури вищого пілотажу пілот намагається включити форсаж для набору максимальної висоти. В цей час дим з двигунів став густішим, а потім блідішим від звичайного. "Машині просто не вистачило тяги, і вона впала на землю", - наголосив представник "Сухого".

Винищувач ВПС і військ ППО Білорусії, нагадує Лента.ру, розбився 30 серпня під час виконання показового польоту на авіашоу приблизно за сто кілометрів від Варшави. В результаті цього загинули двоє пілотів. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха в повітрозабірник двигуна, а льотчики не встигли катапультуватися, оскільки відводили літак від населеного пункту. Натомість польські експерти припускають, що пілоти могли припуститися помилки, надто пізно почавши маневр на малій висоті.