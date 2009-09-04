У США випустили новий калькулятор

Його табло вміщає 16-значні цифри, зокрема, і величину державного боргу США. Дисплеї більшості калькуляторів стандартного зразка в країні можуть у кращому разі показувати тільки половину цієї астрономічної суми. Як відзначає ІТАР-ТАРС, ідея належить забудовникові землі в Колорадо Метту Майлсу. Він підозрює, що в уряді США і більшість американців ніколи не бачили реальну величину національної заборгованості.

Эхо Москвы