Авторові запису переговорів загиблого Су-27 загрожує в’язниця

Радіоаматорові, який записав переговори диспетчерів з екіпажем білоруського Су-27, який розбився 30 серпня під час авіашоу в Радомі (Польща), загрожує до двох років тюремного ув’язнення. Про це повідомляє сайт tvp.info з посиланням на військову прокуратуру Польщі.

Військова прокуратура, яка розслідує катастрофу винищувача, встановила, що аудіозапис був зроблений аматором за допомогою сканера без відповідного дозволу. Згідно з кримінальним кодексом Польщі, це є злочином.

Водночас не повідомляється, чи порушено проти цієї людини кримінальну справу. За даними tvp.info, військова прокуратура передала зібрані матеріали до прокуратури Радома.

Аудіозапис переговорів екіпажу та диспетчерів з`явився на одному з польських інтернет-форумів. Пізніше її видалили модератори, проте запис встиг потрапити до блогів і на телебачення.

Виходячи з неї, диспетчер попередив екіпаж про зустрічний вітер. Безпосередньо перед падінням чути слова диспетчера: "Катапультуйся! Катапультуйся!".

Лента.ру