Mitsubishi представить новий Lancer (фото)

Компанія Mitsubishi Motors розповсюдила перші офіційні фотографії нового покоління седана Mitsubishi Lancer. Нагадаємо, що світовий дебют цієї новинки відбудеться на самому початку 2007 року в рамках автошоу в Детройті. Тоді ж представники японської марки обіцяли розповсюдити всю технічну інформацію про новий автомобіль.

Поки ж відомо, що в основі нового Mitsubishi Lancer лежить платформа, запозичена у останнього покоління кросовера Outlander. Новинка стала довша, ширша і трохи вища за свого попередника, і дістала повністю новий дизайн кузова. Тепер Lancer виглядає агресивніше за рахунок вузьких фар головного світла і оригінальної решітки радіатора. Крім того, "спортивні" версії новинки дістануть також оригінальну форму кузова з новим переднім бампером, накладками на пороги, великі колеса і спойлер на багажнику.

Як очікується, у США базова версія Lancer нового покоління оснащуватиметься дволітровим бензиновим мотором потужністю 152 кінських сили. Комплектуватися такий мотор буде або п`ятиступінчастою механічною коробкою передач, або безступінчастим варіатором, який може імітувати роботу шестиступінчастої секвентальної КПП. Крім того, шасі нового седана дозволяє встановлювати на нього систему повного приводу, проте точна дата появи такої модифікації поки не повідомляється.

Лента.ру