Лабораторія Касперського вдосконалила антивірусний захист

"Лабораторія Касперського", провідний виробник систем захисту від шкідливого і небажаного програмного забезпечення, хакерських атак і спаму, повідомляє про оновлення лінійки корпоративних продуктів Kaspersky Open Space Security.

До неї увійшли нова версія засобу централізованого керування антивірусним захистом Kaspersky Administration Kit, а також три додатки, що захищають робочі станції і сервери під управлінням операційної системи Microsoft Windows. Про це повідомили УНІАН в Інформаційній службі "Лабораторії Касперського"

Передові інструменти адміністрування і захисту, реалізовані в оновленій лінійки, забезпечують істотне підвищення безпеки, продуктивності і керованості всіх вузлів комп`ютерної мережі. Продаж Kaspersky Open Space Security Release 2 в Україні починається 1 жовтня 2009 року.

Нові додатки повністю сумісні з операційними системами від Microsoft Windows 7 і Windows Server 2008 R2.

Нова, восьма, версія системи адміністрування Kaspersky Administration Kit забезпечує зручне централізоване керування системою антивірусного захисту. У Kaspersky Administration Kit 8.0 з`явилося або було покращено понад 40 функцій, що дозволяє реалізувати гнучку модель керування антивірусним захистом в організаціях, що мають комп`ютерні мережі різного розміру, - від кількох ПК до розподілених мереж зі складною структурою керування. Простота установки і мінімальні тимчасові витрати на керування системою захисту за допомогою Kaspersky Administration Kit 8.0 значно зменшують загальну вартість володіння антивірусними рішеннями "Лабораторії Касперського".

Окрім централізованої системи адміністрування до оновленої лінійки (Release 2) увійшли три корпоративні рішення для забезпечення безпеки вузлів мережі - Антивірус Касперського 6.0 для Windows Workstations, Антивірус Касперського 6.0 для Windows Servers і Антивірус Касперського 6.0 Second Opinion Solution. В них інтегровано нове антивірусне ядро і засіб проактивного захисту - евристичний аналізатор.

"Ми маємо забезпечити нашим корпоративним клієнтам сучасний інформаційний захист найвищого рівня, - говорить Кіт МАСКЕЛЛ, директор департаменту корпоративного бізнесу "Лабораторії Касперського". - Випуск оновленої лінійки корпоративних продуктів, в основу яких покладено останні технологічні досягнення "Лабораторії Касперського", а також активна дослідницька робота, яку ведуть наші фахівці, підтверджують готовність компанії виконати це завдання. Реліз оновленої лінійки корпоративних продуктів є фундаментом нашого майбутнього розвитку".

Рекомендовані ціни на корпоративні продукти "Лабораторії Касперського" не змінилися. Скачати безкоштовну пробну версію KOSS Release 2 можна на сайті компанії: http://www.kaspersky.ru/trials.