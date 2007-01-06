Hitachi створила перший терабайтний вінчестер

Компанія Hitachi 5 січня оголосила про випуск жорсткого диску об`ємом в один терабайт, повідомляє PC World. Новий вінчестер називається Deskstar 7K1000, він буде продемонстрований найближчими днями на найбільшій американській виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі.

Рекомендована роздрібна ціна жорсткого диска становить 399 доларів, що менше, ніж два диски по 500 гігабайт.

Deskstar 7K1000 складатиметься з п`яти "тарілок", на кожній з яких міститься 200 гігабайт інформації. Для досягнення такої щільності упаковки використовується технологія перпендикулярного магнітного запису (perpendicular magnetic recording, PMR). Це перший вінчестер Hitachi, який використовує PMR і виконаний у форматі 3,5 дюйма.

Швидкість обертання Hitachi Deskstar 7K1000 становить 7200 обертів на хвилину. Пристрій оснащений буфером в 32 мегабайти і підтримує інтерфейси SATA II (3 гігабайти за секунду) і PARALLEL-ATA 133.

Згідно з даними компанії, кінцевим споживачам вінчестер буде доступний в першому кварталі 2007 року. З другого кварталу постачатимуться ще два варіанти диска - CinemaStar для використання в цифрових відеомагнітофонах і корпоративна версія з сертифікованим часом напрацювання на відмову.

PC World