Ракета-носій Зеніт-3SL вибухнула після старту

Невдачею закінчився запуск ракети-носія "Зеніт-3SL", котра мала вивести на орбіту комерційний супутник зв`язку. Запуск було проведено з плаваючої платформи в акваторії Тихого океану в рамках програми "Морський старт", передає Associated Press.

Старт відбувся, як і було заплановано, о 15.22 за місцевим часом 30 січня (31 січня 2.22 за київським часом). Як заявила представниця компанії "Морський старт" Пола КОРН, ракета вибухнула відразу після запуску.

У момент старту ракети нікого з технічного персоналу на платформі не було. Запуск був здійснений дистанційно з борту корабля. Поки що не ясно, що стало причиною вибуху. Для її з`ясування створена спеціальна комісія.

Супутник NSS-8, створений компанією Boeing, призначався для голландської SES New Skies. П`ять супутників цієї компанії вже функціонують на орбіті, ще один знаходиться у виробництві.

У консорціум "Морський старт" входять Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Енергія" (Росія), НПО "Південне"/ВО "Південмаш" (Україна). Компанія є постачальником послуг запуску комерційних супутників, які мають велику масу.

Ракета "Зеніт-3SL" – спільне виробництво Росії та України. Перша і друга ступені розроблені ДКБ "Південне" і виготовлені ДП "ВО "Південмашзавод". Третя ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблений і виготовлений ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" ім. С.П.Корольова" (РКК "Енергія", м. Корольов, Московська область).