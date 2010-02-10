Хакери намагалися зламати персональний сайт Тимошенко

В день президентських виборів, 7 лютого, хакери намагалися зламати персональний сайт кандидата у президенти, чинного прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО

Зокрема, хакери намагалися замінити основний протокол динамічної маршрутизації сайту в Інтернеті.

"Після безлічі невдалих спроб зламати сайт Tymoshenko.UA хакери скористалися найбільшою вразливістю Інтернету за останні роки", - йдеться у повідомленні.

На сайті також уточнюється, що вперше від аналогічної проблеми постраждав сайт Youtube, коли інтернет-провайдер Пакистану вирішив заблокувати доступ до ресурсу своїм локальним користувачам. В результаті сайт Youtube було заблоковано на 2 години не тільки в Пакистані, а й в усьому світі.

"Це так звана вразливість BGP (основний протокол динамічної маршрутизації в Інтернеті), коли зловмисник анонсує і розповсюджує блок інтернет-адрес, який йому не належить. Після чого відвідувачі сайту потрапляють не на справжній сайт, а, наприклад, на його підробку", - пояснюється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, 7 лютого, після оголошення результатів екзит-полів, починаючи з 22 години деякі користувачі сайту Tymoshenko.UA отримували образливе повідомлення замість реального сайту. В результаті багатьма інформаційними агенціями було розповсюджено інформацію, що офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО зламали хакери.

"Нашими технічними спеціалістами було зафіксовано факт незаконного привласнення інтернет-адреси зловмисниками і розповсюдження цієї інформації через лояльного до таких дій провайдера", - повідомляється на сайті.

Технічні фахівці також наводять лог, який підтверджує цей факт. "Ми направили відповідні скарги до RIPE (Європейський Мережевий Координаційний Центр) з проханням розібратися та покарати зловмисників", - наголошується на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.