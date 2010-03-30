Київське метро хоче поставити відеоспостереження в кожному вагоні

Київський метрополітен проситиме міську владу виділити кошти на облашьтування рухомого складу відеоспостереженням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ на брифінгу, який проводився у зв`язку з терактами в московському метро.

«Ми зараз внесемо пропозицію про облаштування рухомого складу Київського метрополітенам системами відеоспостереження», - сказав П.МІРОШНИКОВ. Він нагадав, що станції метрополітену вже мають камери відеоспостереження.

За словами керівника підземки Києва, облаштування вагонів метро відеоспостереженням – дорогий проект, і підприємство не зможе фінансово його забезпечити. Тому необхідна підтримка міського бюджету.

П.МІРОШНИКОВ також повідомив, що на сьогоднішній день Київський метрополітен працює в штатному режимі, але зважаючи на те, що сталося в Москві, персонал підприємства, в першу чергу працівники станцій і машиністи, одержують додаткові інструкції щодо того, як діяти у разі виникненні подібних ситуацій на території підземки.

Крім того, управління внутрішніх справ при Київському метрополітені почало відпрацьовувати свої заходи щодо посилення громадського порядку. «Ми також розраховуємо на суспільну підтримку», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

За його словами, зараз на станції озвучують звернення до пасажирів, щоб вони у разі виявлення якихось дивних предметів (пакетів, пакунків) зверталися до працівників метро.

«У будь-якому разі при виникненні позаштатних ситуацій ми діятимемо відповідно до діючих інструкцій, які повністю регулюють поведінку нашого персоналу, поведінку співробітників управління внутрішніх справ. Ці інструкції пишуться на підставі досвіду інших метрополітенів, а також на підставі тих навчань, що проводяться регулярно на нашому підприємстві», - зазначив начальник київського метро.

На брифінгу він також повідомив, що найближчим часом буде проведена інспекція щодо торгівлі на території метро. «Я думаю, тут будуть зміни», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Також, за його словами, керівництво підприємства має намір звернутися до відповідних служб міста, щоб вони допомогли навести лад також на територіях, прилеглих до метро, для забезпечення безпеки пасажирів. Зокрема, це стосується підземних переходів, в яких розташовані виходи у вестибулі станцій метро і які просто блокують прохід людей через велику кількість торгових лотків і ролетів.

На питання журналістів, чи посилена сьогодні охорона київського метро, П.МІРОШНИКОВ сказав, що має інформацію, що, дійсно, МВС збільшило кількість своїх співробітників на території підприємства, але не може точно сказати, наскільки, тому що не має в своєму розпорядженні такої інформації.