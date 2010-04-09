Домен 2014.ru став найдорожчим у Рунеті

Угоду щодо придбання доменного імені 2014.ru укладено в Рунеті - домен став найдорожчим в зоні .ru і коштував покупцям рекордні 2,5 мільйона рублів, зазначається в повідомленні арт-бюро Creators, одного з покупців домену.

Імена решти покупців Creators не називає, зазначаючи лише, що це "приватні особи".

Колишній власник домена зареєстрував 2014.ru у 2004 році.

Рішення про подальшу долю доменного імені поки не ухвалене. Проте компанія упевнена, що на хвилі PR-кампанії майбутньої Олімпіади в Сочі доменне ім`я 2014.ru стане дуже популярним.

"Партнери розглядають можливість створення на домені інтернет-проекту для масової аудиторії. Розробкою майбутнього сайту займеться один з інвесторів - агентство Creators", - повідомляє арт-бюро.

РІА "Новости"