Вулкан заважає медикам, але допомагає зв'язківцям

Припинення польотів над Європою через виверження вулкана в Ісландії торкнулося не тільки туристів, які не можуть вирушити у відпустку або повернутися з неї, а й створив ускладнення для багатьох занять, не пов`язаних безпосередньо з авіаіндустрією, повідомляє Reuters. Так, Хенні Брауд, голова Anthony Nolan Trust, який організовує пересадку кісткового мозку, сказав, що не менш як 16 пацієнтів його організації у Великій Британії мусять відкласти операції.

"Це кошмар. У нас клітини в Північній Америці, а пацієнти в Британії чекають їх прибуття".

Британські лікарні відміняють деякі операції, оскільки хірурги застрягли за межами острова.

Marine Harvest, найбільша в світі риболовецька компанія, скоротила лов лосося, а Ісландія припинила експорт свіжій риби.

Marine Harvest повідомила про скорочення лову у понеділок, щоб уникнути переповнення європейського ринку при недопостачанні до Азії і Північної Америки - куди літаки поки не можуть доставити свіжий продукт.

Норвезькі риболови зазвичай посилають 10-15 відсотків свого експорту повітрям, щоб постачати свіжу рибу для індустрії японської кухні.

Натомість неможливість бути присутнім у потрібному місці фізично стимулювала попит на техніку, яка дає змогу це робити хоча б віртуально.

Індустрія відеоконференцій переживає зростання попиту на свої послуги, зазначає Cisco Systems.

"Дані тільки часткові, але в жодному офісі Cisco ви не знайдете вільного демонстраційного залу. У нас величезний сплеск попиту", - сказав Фредерік Хелворсен, голова TelePresence Technology Group, яка входить до Cisco.