Що за інформацію збирають спецавтомобілі Google?

Австралійська влада звернулася до правоохоронних органів з проханням розслідувати дії компанії Google за підозрою в порушенні телекомунікаційного законодавства, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Цей запит був зроблений після численних скарг громадськості на спеціально обладнані автомобілі, які збирають інформацію для спецпроекту Google Street View ("Перегляд вулиць").

Виявилося, що ці автомобілі збирали також інформацію, яка передавалася користувачами через бездротовий зв`язок.

Сама компанія Google заявила, що це було зроблено помилково.