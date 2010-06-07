УНІАН та OperNews запустили СМС-газету

В Україні стартував сервіс оперативного інформування на мобільні телефони OperNews.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник Сервісу оперативного інформування OperNews Мар’яна ПОЧТАР.

За її словами, вся інформація про останні новини надходитиме на мобільні телефони передплатників сервісу OperNews, які зможуть отримувати повідомлення, перебуваючи як в Україні, так і за її межами.

“Якщо говорити про головні особливості сервісу оперативного інформування, то, звичайно, що першим і головним принципом є його оперативність. Ми собі дали люфт – від моменту, коли інформація з’являється в інформаційному просторі, до того, як про неї дізнаються наші передплатники – це всього три хвилини”, - сказала М.ПОЧТАР.

За її словами, сервіс орієнтовано у першу чергу на політиків, представників органів влади і бізнесу, журналістів, зацікавлених в оперативному інформуванні і, відповідно, в оперативному реагуванні на ті чи інші події.

“Другою причиною, яка служила тому, аби сервіс був створений і запущений, є небезпека цензури в Україні. Власне, наш сервіс жодним чином не має ні політичних власників, ні політичних преференцій. Тому все, що відбуватиметься, якщо подія потрапила у найважливіші, звичайно ми будемо інформувати”, - зауважила М.ПОЧТАР.

За її словами, сервіс пропонує низку тематичних новинних пакетів: базовий – головні суспільно-політичні новини дня; економічний – основні економічні та бізнес-новини; спортивний – найоперативніша інформація про найважливіші спортивні події; анонси суспільно-політичних подій на наступний день; анонси культурно-розважальних подій.

Крім того, пропонується індивідуальний пакет, який розробляється під індивідуальне замовлення.

Також планується створення регіонального пакета з новинами по кожній області України і пакета інсайдерської інформації з новинами про кулуарні та непублічні домовленості.

“У пакет інсайдерської інформації буде входити кулуарна інформація, непублічні домовленості, інформація, яку не можна прочитати в Інтернеті чи побачити по телебаченню, але про яку говорять, про яку відомо. З часом саме цей пакет інсайдерської інформації переросте у таке собі мобільне ЗМІ з нашою унікальною ексклюзивною інформацією”, – відзначила М.ПОЧТАР.

Серед планів розвитку сервісу - розширення новинних пакетів. З часом сервіс оперативного інформування планує перетворитися на повноцінне мобільне інформаційне агентство, яке продукуватиме власну інформацію з іншими інформаційними агентствами та провідними ЗМІ.

“Як виробники контенту, ми постійно стежимо за технологічними тенденціями. Тому для нас було дуже важливо реалізувати цей проект”, - зауважив головний редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

УНІАН виступає інформаційним партнером сервісу оперативного інформування OperNews.