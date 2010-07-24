В Індії розроблено комп'ютер вартістю 35 доларів

Індія в 2011 році може розпочати виробництво комп`ютера, вартість якого, як передбачається, становитиме 35 дол. і може бути знижена ще мінімум на 10 дол. Представлений індійськими розробниками прототип зовні схожий на iPad компанії Apple, працює під операційною системою Linux і має тач-скрин. Комп`ютер призначений для студентів і дозволяє форматувати тексти, користуватися інтернетом і проводити відеоконференції. Крім того, він може живитися сонячною енергією, але за таку опцію доведеться доплатити, передає Associated Press.

Досягти такої низької вартості, за словами розробника, дозволяють продуманий дизайн і апаратне забезпечення. Зокрема, в комп`ютері не передбачено жорсткого диску: пристрій працюватиме від карти пам`яті, які використовуються в сучасних мобільних телефонах. Грає чималу роль і те, що операційна система Linux поширюється безплатно.

За словами міністра Індії з розвитку людських ресурсів, такою є відповідь Індії на розробку Массачусетського технологічного інституту (MIT), який представив 2005 року комп`ютер ціною 100 дол., призначений для дітей з країн, що розвиваються. Індійські інженери тоді назвали його надто дорогим і розпочали пошук власної, менш дорогої технології. До того ж врещті вартість комп`ютера MIT склала 200 дол., хоча нещодавно Массачусетський інститут повідомив, що збирається випустити персональний комп`ютер вартістю 99 дол.

Якщо індійському уряду вдасться знайти компанію, готову взятися за виготовлення пристрою, він поповнить список "найдешевших в світі" індійських інновацій, зауважує РосБізнесКонсалтинг. На даний момент в ньому фігурують знаменитий автомобіль Tata Nano за 2,13 тис. дол., фільтр для води за 16 дол. і операція на відкритому серці за 2 тис. дол. Інтерес до проекту вже виявили кілька виробників, як мінімум один з них тайванський.

Пристрій був розроблений в рамках освітньої державної програми, покликаної принести технологію широкосмужного інтернету в середні і вищі навчальні заклади Індії, яких у країні налічується близько 25,5 тис.