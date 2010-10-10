Цифровий "Союз" доставив на МКС трьох космонавтів

Російський пілотований космічний корабель нової серії "Союз ТМА-М" з трьома космонавтами на борту пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Це – перший "Союз" з повністю цифровими системами.

"Союз ТМА-М" стартував з Байконура 8 жовтня і доставив на МКС російських космонавтів Олександра Калері і Олега Скрипочку та їх американського колегу - нового командира станції Скотта Келлі.

З їх прибуттям на МКС знов працюватиме екіпаж з шістьох осіб: прибулих на орбіту зустріли "старожили" станції: росіянин Федір Юрчихін і астронавти НАСА Шеннон Вокер і Даглас Вілок.