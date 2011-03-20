Два реактори аварійної АЕС вдалося охолодити

Реактори п`ятого і шостого енергоблоків АЕС "Фукусіма-1" вдалося охолодити до безпечного стану. Про це японській владі повідомило сьогодні Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ), передає Reuters.

Водночас, за словами експерта організації Грема Ендрю, хоча минулої доби намітилися позитивні зміни, в цілому ситуація на АЕС, як і раніше, залишається "дуже серйозною". "Спроби відновити електропостачання в охолоджувальних системах ректора проходять у складних умовах", - сказав він.

Нині ведуться роботи з відновлення енергопостачання першого, другого і третього енергоблоків.